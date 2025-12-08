Семьи участников СВО хотят освободить от уплаты туристического налога в Пермском крае

«Практика Пермского края и соседних субъектов показывает, что туристический сбор обладает значительным потенциалом. На данном этапе важно отладить механизм его применения и максимально эффективно его использовать, чтобы турналог стал инструментом развития внутреннего туризма и туристической инфраструктуры на местах», — цитирует telegram-канал «На местах» председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих.

В настоящее время при оказании туристических услуг сбор не взимается с восьми категорий граждан, в том числе с участников СВО. Однако действующие льготы не охватывают их родственников. Сейчас турналог установлен в 11 муниципалитетах Пермского края, а с 2026 года его планируется ввести еще в семи территориях. С начала 2025 года поступления от этого налога в местные бюджеты составили около 42 млн рублей. Средства направляются на развитие и благоустройство туристической инфраструктуры, а также на организацию событийных мероприятий.