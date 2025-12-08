Умеров рассказал о цели поездки к Трампу

Целью переговоров в США было достойное завершение конфликта, заявил Умеров Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza

Глава украинской делегации Рустем Умеров заявил о проведении переговоров с представителями президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Несколько дней мы работали вместе с Андреем Гнатовым в Соединенных Штатах с представителями президента Трампа. Благодарен за конструктивную работу», — написал Умеров в своем telegram-канале.

Основной задачей украинской стороны было получение полной информации о контактах американских представителей в Москве и актуальных проектах документов. Вся эта информация будет в ближайшее время доложена президенту Украины Владимиру Зеленскому для детального обсуждения.

