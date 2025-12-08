Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Умеров рассказал о цели поездки к Трампу

Умеров: украинская команда получила от США документы по диалогу с Москвой
08 декабря 2025 в 12:24
Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza

Глава украинской делегации Рустем Умеров заявил о проведении переговоров с представителями президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Несколько дней мы работали вместе с Андреем Гнатовым в Соединенных Штатах с представителями президента Трампа. Благодарен за конструктивную работу», — написал Умеров в своем telegram-канале.

Основной задачей украинской стороны было получение полной информации о контактах американских представителей в Москве и актуальных проектах документов. Вся эта информация будет в ближайшее время доложена президенту Украины Владимиру Зеленскому для детального обсуждения.

Ранее Владимир Зеленский сообщал о длительном телефонном разговоре с спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером, в котором вместе с Рустемом Умеровым и Андреем Игнатовым обсуждались пути урегулирования конфликта. Переговоры украинской делегации с представителями США, прошедшие 4–6 декабря во Флориде, по данным Bloomberg, не привели к прорыву, но стороны договорились продолжать контакты.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

