В ХМАО из-за аномальных морозов отменили занятия у школьников второй смены
В Югре для учеников второй смены отменили занятия в школах
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В муниципалитетах Югры обучающиеся во вторую смену школьники будут заниматься дистанционно из-за сильных холодов. Актированный день объявили для учеников с 1 по 11 классы.
«В большинстве муниципалитетов ХМАО занятия во вторую смену отменяются с первого по восьмой класс», — следует из сообщений синоптиков. В их числе Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Радужный, Югорск и другие.
В некоторых территориях — Ваховск , Ларьяк, Охтеурье, Чехломей, в школу не пойдут ученики с первого по 11 класс. Здесь температура воздуха опустилась до минус 35 градусов. В ряде муниципалитетов, где менее 30 градусов мороза, отменили занятия для младшеклассников — с первого по четвертый класс.
Ранее URA.RU сообщало, при каких погодных условиях отменяют занятия в школе. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!