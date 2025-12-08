Логотип РИА URA.RU
Общество

Образование

В ХМАО из-за аномальных морозов отменили занятия у школьников второй смены

08 декабря 2025 в 12:19
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В муниципалитетах Югры обучающиеся во вторую смену школьники будут заниматься дистанционно из-за сильных холодов. Актированный день объявили для учеников с 1 по 11 классы. 

«В большинстве муниципалитетов ХМАО занятия во вторую смену отменяются с первого по восьмой класс», — следует из сообщений синоптиков. В их числе Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Радужный, Югорск и другие.

В некоторых территориях — Ваховск , Ларьяк, Охтеурье, Чехломей, в школу не пойдут ученики с первого по 11 класс. Здесь температура воздуха опустилась до минус 35 градусов. В ряде муниципалитетов, где менее 30 градусов мороза, отменили занятия для младшеклассников — с первого по четвертый класс. 

Ранее URA.RU сообщало, при каких погодных условиях отменяют занятия в школе. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.

