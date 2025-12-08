В ХМАО из-за аномальных морозов отменили занятия у школьников второй смены

В Югре для учеников второй смены отменили занятия в школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В муниципалитетах Югры обучающиеся во вторую смену школьники будут заниматься дистанционно из-за сильных холодов. Актированный день объявили для учеников с 1 по 11 классы.

«В большинстве муниципалитетов ХМАО занятия во вторую смену отменяются с первого по восьмой класс», — следует из сообщений синоптиков. В их числе Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Радужный, Югорск и другие.

В некоторых территориях — Ваховск , Ларьяк, Охтеурье, Чехломей, в школу не пойдут ученики с первого по 11 класс. Здесь температура воздуха опустилась до минус 35 градусов. В ряде муниципалитетов, где менее 30 градусов мороза, отменили занятия для младшеклассников — с первого по четвертый класс.

