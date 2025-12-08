Челябинский электробус протестируют на предприятии «Росатома»
Фото: Пресс-служба «Синара – Транспортные Машины»
В Серове Нижегородской области стартовала тестовая эксплуатация нового челябинского низкопольного электробуса «Синара-6254». Транспорт будет доставлять сотрудников Российского федерального ядерного центра на работу и с работы на удаленные промышленные площадки, сообщил URA.RU руководитель обособленного подразделения Группы Синара в Челябинске Илья Таболин.
«Тест электробуса продлится около двух месяцев — в этот период специалисты компании оценят работу машины в условиях реальной городской среды: энергопотребление, автономность, надежность всех систем, комфорт для пассажиров и водителей. Электробус „Синара-6253“ — инновационная разработка компании, созданная из отечественных компонентов. Транспорт способен преодолевать расстояния до 240 километров без подзарядки», — сообщил URA.RU Илья Таболин.
Просторный салон электробусов рассчитан на 35 посадочных и 85 мест для проезда. Для пассажиров предусмотрены эргономические сидения, система климат-контроля для поддержания оптимальной температуры в салоне. Рабочее место водителя также разработано с учетом всех современных требований к комфорту.
Ранее еще три троллейбуса производства челябинского завода «Синара» отправились в Калининград. До конца этого года город получит два десятка единиц современного электротранспорта. Новая партия машин челябинского производства обновит почти половину троллейбусного парка Калининграда, сообщил Илья Таболин.
