Регби — нетипичный для России вид спорта. Тем не менее, в Свердловской области есть и те, кто его продвигает, и те, кто занимается им на профессиональном уровне. Сложно ли это, сколько стоит, какие эмоции дарит, разобрался корреспондент URA.RU, сходив на тренировку.

Регби в Свердловской области и Екатеринбурге

В Свердловской области есть Федерация регби, которая является руководящим органом, занимающимся развитием этого вида спорта в регионе. Также федерация занимается организацией соревнований и поддержкой команд.

Посоревноваться с регбистами из других регионов УрФО можно в федеральной лиге «Трудовые резервы» чемпионата России (играет Тюмень, Челябинск, Пермь, Казань, Екатеринбург). Также есть возможность принять участие в чемпионате на снегу, в пляжном регби и в Кубке России по аналогичному виду регби.

В Екатеринбурге регби представлено несколькими командами. Например: регби-клуб УрФУ и «Рать». Первый клуб занимается подготовкой студентов и участвует в федеральных соревнованиях семь на семь и 15 на 15 человек. А второй считается любительским. Туда я и решил отправиться.

Как подготовиться к тренировкам и где они проходят

Для тренировки нужны шорты с футболкой, каппа и специальная защита на голову. Стоимость одного занятия варьируется от 200 до 400 рублей — это деньги, которые идут на аренду помещения под тренировки. Поэтому чем больше народу, тем меньше оплата.

Летом занятия проходят на поле «Локомотив-Изумруд» на Стачек, 3 по вторникам и четвергам в 20:00, воскресеньям в 15:00. В зимнее время их организовывают в борцовском зале «Ратиборец» на Серова, 8а по вторникам и четвергам в 20:30, воскресеньям в 15:00. Занимаются со спортсменами два тренера — Степан Чапцов и Семен Винокуров, каждый из которых отдал регби едва ли не полжизни.

Есть и детская секция регби. Она находится в 146-й школе (ул. Уральская, 50а). Там набор с первого класса в бесконтактное регби. Во взрослую команду берут с 12 лет и мальчиков, и девочек. Занятия для них проводятся отдельно от взрослых ребят.

Тренировка: «остаются лишь сильнейшие»

Первая часть — разминка. В регби особенно важно разогреть мышцы и суставы, потому что они активнее всего задействованы в игре. Чем лучше разогреешься, тем ниже риск получить травму. В регби чаще всего травмируют ребра, мышцы бедра, голову, плечевые, коленные и голеностопные суставы.

Разминка длится 20 минут, затем начинается основная часть. Чтобы понять, что регби — это спорт не для слабаков, мне хватило 10 минут. Много времени ушло на то, чтобы научиться быстро вставать из положений сидя и лежа и сразу бежать. В регби этот навык ключевой. Затем началась работа на мышцы кора в статическо-динамических упражнениях. Мы тянули щит-макивару по татами, в промежутки работали на контакт — с положения лежа ударяли щит плечом для набивки мышц, захватывали щит в положении лежа. И так 30-40 минут, после которых уже чувствуешь себя вымотанным и побитым. Но это еще не все.

Тренер Чапцов отметил, что к подобным нагрузкам привыкает не каждый, несмотря на спортивный образ жизни. «Некоторые покидают клуб после первых занятий — уже тогда становится понятно, что регби не для него. Как правило, остаются лишь сильнейшие», — сказал регбист.

В конце тренировки — игра пять на пять, которая позволяет отработать регбистские приемы на практике. Правда, получилось это не так, как представлял у себя в голове — качественные пасы и сыгранность с командой, но зато разобрался с правилами самой игры и задачами каждого из соперников. Так, мяч не может быть передан руками вперед, то есть к зачетной зоне соперника. Основной задачей игроков является поражение ворот или занос мяча в зачетную зону оппонента.

После игры нас ждала сауна. Ее посещение необходимо для ускорения восстановления мышц, снятия напряжения, выведения токсинов через пот, улучшения кровообращения, укрепления иммунитета и психологической разгрузки.

Основные выводы

Регби — вид спорта далеко не для всех. Это обосновано тяжелыми нагрузками и риском травмирования.