В мире

Украина

Определена страна для побега Зеленского

The National Interest: бегство Зеленского в Израиль не станет шоком
08 декабря 2025 в 12:21
Такой сценарий возможен в случае ухудшения ситуации

Фото: Официальный сайт президента Украины

Из-за неудач ВСУ на фронте Владимир Зеленский может сбежать в Израиль. Об этом сообщает The National Interest.

«Поскольку неудачи Украины на поле боя копятся, ее коррупционные скандалы все чаще попадают в заголовки, а общественность требует от властей отчитаться за каждый доллар западной помощи и за каждый актив, захваченный украинскими олигархами, внезапное бегство из Киева в Тель-Авив даже самого Зеленского не станет таким уж шоком», — пишет издание. Текст приводит «РИА Новости». В Израиль, как пишет издание, уезжают многие украинские олигархи, которые не нашли общего языка с властью. Если ситуация ухудшится, то есть вероятность, что туда отправится и Зеленский. 

Ранее на фоне коррупционного скандала в Верховной раде Украины вспыхнули беспорядки. Несколько депутатов потребовали отставки правительства. Из-за инцидента было прервано пленарное заседание. 

