Определена страна для побега Зеленского

«Поскольку неудачи Украины на поле боя копятся, ее коррупционные скандалы все чаще попадают в заголовки, а общественность требует от властей отчитаться за каждый доллар западной помощи и за каждый актив, захваченный украинскими олигархами, внезапное бегство из Киева в Тель-Авив даже самого Зеленского не станет таким уж шоком», — пишет издание. Текст приводит «РИА Новости». В Израиль, как пишет издание, уезжают многие украинские олигархи, которые не нашли общего языка с властью. Если ситуация ухудшится, то есть вероятность, что туда отправится и Зеленский.