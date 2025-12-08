Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО полиция пресекла деятельность наркокурьера-подростка

08 декабря 2025 в 12:34
В ЯНАО задержали несовершеннолетнего наркокурьера

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) арестован несовершеннолетний житель Иркутской области, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО.

«По данным следствия, 17-летний житель Иркутской области прибыл в город Ноябрьск, где из тайника забрал наркотические средства для дальнейшего сбыта, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции, при личном досмотре у него изъяты наркотики в крупном размере», — сообщили в следственном управлении СК России по ЯНАО.

В ведомстве сообщили, что подростка задержали сразу после изъятия свертков из тайника, доставили в отдел полиции, где при досмотре у него обнаружили и изъяли расфасованные запрещенные вещества, направленные на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере), по ходатайству следствия суд заключил несовершеннолетнего под стражу до 3 февраля 2026 года. 

