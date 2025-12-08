В ЯНАО полиция пресекла деятельность наркокурьера-подростка

В ЯНАО задержали несовершеннолетнего наркокурьера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) арестован несовершеннолетний житель Иркутской области, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО.

«По данным следствия, 17-летний житель Иркутской области прибыл в город Ноябрьск, где из тайника забрал наркотические средства для дальнейшего сбыта, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции, при личном досмотре у него изъяты наркотики в крупном размере», — сообщили в следственном управлении СК России по ЯНАО.