В Тюмени 11 декабря начнется второй этап Кубка России по биатлону

Соревнования пройдут 11, 13 и 14 декабря Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени с 11 по 14 декабря пройдет второй этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону. Соревнования состоятся в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«В Тюмени поборются за медали сильнейшие биатлонисты страны. Второй этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону стартует в центре зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“ 11 декабря», — говорится в сообщении.

11 декабря состоятся индивидуальные гонки: женщины стартуют в 12:00, мужчины — в 15:00. 13 декабря пройдет спринт: женщины начнут в 11:00, мужчины — в 13:30. На 14 декабря запланирован масстарт-большой: женщины выйдут на старт в 12:00, мужчины — в 14:00. Для болельщиков организован трансфер от остановки у ТИУ на Коммунистической до места проведения соревнований.

