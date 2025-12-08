Логотип РИА URA.RU
В Тюмени 11 декабря начнется второй этап Кубка России по биатлону

08 декабря 2025 в 12:44
Соревнования пройдут 11, 13 и 14 декабря

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени с 11 по 14 декабря пройдет второй этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону. Соревнования состоятся в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«В Тюмени поборются за медали сильнейшие биатлонисты страны. Второй этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону стартует в центре зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“ 11 декабря», — говорится в сообщении.

11 декабря состоятся индивидуальные гонки: женщины стартуют в 12:00, мужчины — в 15:00. 13 декабря пройдет спринт: женщины начнут в 11:00, мужчины — в 13:30. На 14 декабря запланирован масстарт-большой: женщины выйдут на старт в 12:00, мужчины — в 14:00. Для болельщиков организован трансфер от остановки у ТИУ на Коммунистической до места проведения соревнований.

Ранее URA.RU писало, что Кубок России по биатлону пройдет в Тюмени с 8 по 15 декабря. Они состоятся в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Для спортсменов подготовили искусственный снег.

