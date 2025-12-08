Цифровые ЖКУ-квитанции станут нормой в 2026 году

Правительство предоставит возможность россиянам отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Правительство России продлило до конца 2026 года пилотные проекты по переходу на цифровые квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и электронный документооборот при обслуживании газового оборудования в Московской области. Соответствующие постановления уже подписаны. Об этом рассказал зампред правительства Дмитрий Григоренко.

«Пилотные проекты (о внедрении цифровых квитанций — прим. URA.RU) Московской области доказали свою эффективность. В первую очередь они исключают дублирование данных и бумажных документов, а также делают услуги более гибкими и удобными для человека. При дальнейшем развитии эти подходы могут быть масштабированы на всю страну. Собственно, в этой связи и было принято решение об их продлении на 2026 год», — подчеркнул Григоренко в беседе с URA.RU.

В рамках проекта «Единый платежный документ» жители Московской области получили возможность отказаться от бумажного дублирования коммунальных квитанций и формировать единый платежный документ в личном кабинете на региональном портале Госуслуг. Этой опцией уже воспользовались свыше 53 тысяч человек, при этом переход на «цифру» остается добровольным: граждане по-прежнему могут получать бумажные квитанции.

