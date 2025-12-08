Курганцы стали чаще болеть сифилисом и гонореей

В регионе зарегистрирован рост заболеваемости венерическими инфекциями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за десять месяцев года выросло количество заболеваний сифилисом и гонококковой инфекцией. Статистика приведена в информации регионального управления Роспотребнадзора.

«За январь-октябрь 2025 года в Курганской области зафиксированы 41 случай заболевания сифилисом и 51 случай — гонококковой инфекцией. Показатель заболеваемости составил соответственно: 5,44 случая на 100 тысяч населения и 6,77 на 100 тысяч населения — рост почти в два раза. За тот же период 2024 года было 20 случаев заболевания сифилисом и 27 случаев гонореи», — указано на сайте ведомства.

Сифилис и гонорея — инфекционные венерические заболевания. Для профилактики необходимо: исключение случайных половых контактов, незащищенных половых контактов; использование барьерных методов контрацепции при половых контактах; соблюдение личной и половой гигиены. Заболевания могут протекать как с клиническими проявлениями (поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов), так и в скрытой форме. Сифилис и гонорея являются острозаразными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, наносящими ущерб здоровью. Специализированную медпомощь больным оказывают врачи-дерматовенерологи.

Продолжение после рекламы