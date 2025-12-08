Жителей Подмосковья предупредили о морозах

В Подмосковье с низкими температурами придут метели и снегопады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Подмосковье ожидается похолодание до -15°С. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«В воскресенье, в тылу мощного циклона, „провалит Арктика“ <...> В результате ночная температура понизится до минус 7 — минус 12, на востоке Подмосковья морозы ударят до минус 15, днем минус 6 — минус 11», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит «РИА Новости». Вместе с низкими температурами воздуха ожидаются метели со снегопадами. Водителям стоит быть осторожнее на дорогах, где могут быть заносы.