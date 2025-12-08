Логотип РИА URA.RU
Политика

Свердловский вице-губернатор раздаст мэрам установки по выборам

08 декабря 2025 в 13:01
Василий Козлов проведет совещания в управленческих округах

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Исполняющий обязанности политического вице-губернатора Василий Козлов до конца года проведет совещания во всех управленческих округах. По словам источников URA.RU, будет обсуждаться подготовка к избирательным кампаниям, которые планируются в муниципалитетах в 2026 году.

«Уже 10 декабря пройдет совещание в Горнозаводском округе. До конца года такие встречи пройдут во всех округах», — поделился собеседник.

В 2026 году в Свердловской области будут выбирать не только депутатов в Госдуму и заксобрание, но и в местные думы. Всего состоится 34 избирательные кампании.

