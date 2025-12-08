Свердловский вице-губернатор раздаст мэрам установки по выборам
Василий Козлов проведет совещания в управленческих округах
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Исполняющий обязанности политического вице-губернатора Василий Козлов до конца года проведет совещания во всех управленческих округах. По словам источников URA.RU, будет обсуждаться подготовка к избирательным кампаниям, которые планируются в муниципалитетах в 2026 году.
«Уже 10 декабря пройдет совещание в Горнозаводском округе. До конца года такие встречи пройдут во всех округах», — поделился собеседник.
В 2026 году в Свердловской области будут выбирать не только депутатов в Госдуму и заксобрание, но и в местные думы. Всего состоится 34 избирательные кампании.
