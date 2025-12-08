Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Команда самой влиятельной женщины Тюмени хочет управлять мегапроектом властей

Команда вице-спикера Тюменской облдумы Шевчик претендует на управление кампусом
08 декабря 2025 в 12:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Группа вице-спикера облдумы Шевчик может получить контроль над межвузовским кампусом

Группа вице-спикера облдумы Шевчик может получить контроль над межвузовским кампусом

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа самой влиятельной женщины Тюмени Натальи Шевчик может получить новый ценный актив в управление — межвузовский кампус. По словам источников URA.RU, Наталья Александровна лоббирует на будущий пост директора комплекса Алексея Райдера, который сейчас работает заместителем губернатора по образованию.

«Переговоры о потенциальном директоре кампуса элиты ведут уже сейчас, хотя сам комплекс достроится больше, чем через два года. Райдер — одна из самых вероятных кандидатур», — говорит инсайдер агентства.

Власти Тюменской области обещают построить межвузовский кампус к 2028 году. На строительство выделено более 36 млрд рублей. В рамках проекта планировали построить 10 объектов общей площадью 167 300 кв. м. Главным концессионером выступила дочерняя организация АФК «Система», принадлежащая миллиардеру Владимира Евтушенкова. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал