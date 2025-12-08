Команда самой влиятельной женщины Тюмени хочет управлять мегапроектом властей
Группа вице-спикера облдумы Шевчик может получить контроль над межвузовским кампусом
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Группа самой влиятельной женщины Тюмени Натальи Шевчик может получить новый ценный актив в управление — межвузовский кампус. По словам источников URA.RU, Наталья Александровна лоббирует на будущий пост директора комплекса Алексея Райдера, который сейчас работает заместителем губернатора по образованию.
«Переговоры о потенциальном директоре кампуса элиты ведут уже сейчас, хотя сам комплекс достроится больше, чем через два года. Райдер — одна из самых вероятных кандидатур», — говорит инсайдер агентства.
Власти Тюменской области обещают построить межвузовский кампус к 2028 году. На строительство выделено более 36 млрд рублей. В рамках проекта планировали построить 10 объектов общей площадью 167 300 кв. м. Главным концессионером выступила дочерняя организация АФК «Система», принадлежащая миллиардеру Владимира Евтушенкова.
