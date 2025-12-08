Команда самой влиятельной женщины Тюмени хочет управлять мегапроектом властей

Группа вице-спикера облдумы Шевчик может получить контроль над межвузовским кампусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа самой влиятельной женщины Тюмени Натальи Шевчик может получить новый ценный актив в управление — межвузовский кампус. По словам источников URA.RU, Наталья Александровна лоббирует на будущий пост директора комплекса Алексея Райдера, который сейчас работает заместителем губернатора по образованию.

«Переговоры о потенциальном директоре кампуса элиты ведут уже сейчас, хотя сам комплекс достроится больше, чем через два года. Райдер — одна из самых вероятных кандидатур», — говорит инсайдер агентства.