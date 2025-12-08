Логотип РИА URA.RU
Общество

Стало известно, когда в Тюмени пройдет главная елка для детей

В Тюмени «Губернаторская елка» состоится 19 и 20 декабря
08 декабря 2025 в 12:35
На празднике соберут более 800 детей со всего региона

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный праздник для детей в Тюмени — «Губернаторская елка», пройдет 19 и 20 декабря. Об этом URA.RU рассказали в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования.

«Новогодняя елка для одаренных детей — „Губернаторская елка“, состоится 19-20 декабря. Проведение запланировано на базе центра „Ребячья республика“ и дворца культуры „Нефтяник“», — рассказали URA.RU в ТОГИРРО.

Праздник посетят более 800 детей от 10 до 13 лет. Их отберут специальные комиссии в муниципальных образованиях. При выборе будут учитывать победы в олимпиадах и конкурсах. Также на елку пригласят детей участников СВО и ребят из социально-незащищенных семей. 

