Стало известно, когда в Тюмени пройдет главная елка для детей

Главный праздник для детей в Тюмени — «Губернаторская елка», пройдет 19 и 20 декабря. Об этом URA.RU рассказали в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования.

«Новогодняя елка для одаренных детей — „Губернаторская елка“, состоится 19-20 декабря. Проведение запланировано на базе центра „Ребячья республика“ и дворца культуры „Нефтяник“», — рассказали URA.RU в ТОГИРРО.