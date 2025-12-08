Путин наградил орденом пермский оборонный завод
Это вторая высокая награда пермского предприятия (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении коллектива АО «Пермский завод „Машиностроитель“ государственной наградой — орденом „За доблестный труд“. Об этом сообщается на странице завода в соцсети „ВКонтакте“.
«Наше предприятие отмечено за большой вклад в укрепление оборонного потенциала Российской Федерации и достигнутые трудовые успехи. Эта вторая в истории предприятия высокая государственная награда. В 1982 году завод „Машиностроитель“ был награжден орденом Трудового Красного Знамени», — сообщается в посте.
Орден «За доблестный труд» был учрежден в феврале 2024 года. Его могут получить как частные лица, так и коллективы предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм собственности) за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России.
Ранее URA.RU сообщало, что пермские нефтяники удостоились государственных наград. Указом президента РФ Владимира Путина коллектив ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» получил Орден почета.
