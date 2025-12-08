На здании пермской мэрии установили отпугиватель голубей
В отношении городских объектов решение по установке отпугивателей принимают собственники
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
В центре Перми начали применять звуковые системы для отпугивания голубей, имитирующие крики хищных птиц. Одно из таких устройств установлено на здании администрации города на Ленина, 23.
«Система уже продемонстрировала результативность. Из ‑за звуков хищных птиц голуби стараются облетать здание стороной», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на мэрию.
Ранее аналогичное оборудование было смонтировано на здании железнодорожного вокзала Пермь‑1. Подобные технологии широко используются и в аэропортах для предотвращения скопления птиц. В отношении городских объектов решение об установке таких отпугивателей принимается непосредственно собственниками зданий.
