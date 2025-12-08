На здании пермской мэрии установили отпугиватель голубей

В отношении городских объектов решение по установке отпугивателей принимают собственники Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В центре Перми начали применять звуковые системы для отпугивания голубей, имитирующие крики хищных птиц. Одно из таких устройств установлено на здании администрации города на Ленина, 23.

«Система уже продемонстрировала результативность. Из ‑за звуков хищных птиц голуби стараются облетать здание стороной», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на мэрию.