Жуткое ДТП произошло на Режевском тракте в Свердловской области

На 111-м километре автодороги «Екатеринбург — Реж — Алапаевск» утром 8 декабря произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще пятеро получили травмы и были госпитализированы. К ликвидации последствий столкновения автомобилей УАЗ и «Газель» привлечены сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля УАЗ-425 выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Газель». В результате аварии один из пассажиров УАЗа погиб на месте, водитель и еще четыре пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

На место ДТП незамедлительно выехали экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции организовали осмотр места происшествия, опрос свидетелей и проводят все необходимые мероприятия для установления полной картины случившегося. Для обеспечения безопасности на участке дороги, где произошла авария, организовано реверсивное движение. Личности всех участников аварии в настоящее время устанавливаются.

Дорога «Екатеринбург — Реж — Алапаевск» не первый раз становится местом серьезных аварий. Например, 28 августа на 94-м километре этой же трассы в столкновении двух легковых автомобилей погиб 48-летний мужчина, а его жена и ребенок были травмированы.