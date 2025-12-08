В Пекине объяснили значимость отношений Россия, Китая и индии для всего мира
Представитель МИД КНР Го Цзякунь поддержал укрепление трехсторонних связей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Китай считает, что поддержание хороших отношений между КНР, Россией и Индией отвечает интересам всех трех стран и служит глобальной безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя итоги визита президента РФ Владимира Путина в Индию.
«Поддержание хороших отношений не только соответствует собственным интересам трех стран, но и способствует миру, стабильности и процветанию», — отметил Го Цзякунь, Его слова передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о двусторонних связях с Индией, представитель китайского МИДа подтвердил готовность Пекина к нормализации и устойчивому развитию диалога. Он подчеркнул важность стратегического и долгосрочного подхода к отношениям.
Визит Владимира Путина в Индию завершился 5 декабря подписанием ряда двусторонних соглашений. Российский лидер также принял участие в бизнес-форуме и возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди.
Ранее по итогам визита в Индию Владимир Путин сообщил, что переговоры с индийским руководством были полезными и конструктивными и проходили в формате как официальных встреч, так и общения тет-а-тет. Президент отметил, что Москва и Нью-Дели поддерживают регулярный контакт, глубоко рассмотрели весь комплекс сотрудничества и подписали солидный пакет соглашений, нацеленных на расширение экономической кооперации.
