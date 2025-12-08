Курганская полиция сократила число обвиняемых по делу об автоподставах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганская полиция сократила число обвиняемых по делу сестер Елены и Марины Камшиловых, которых вместе с группой лиц обвиняют в массовых автоподставах. В уголовных делах теперь фигурируют девять человек вместо одиннадцати. Об URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«В деле об автоподставах с участием курганских сестер Камшиловых осталось девять человек. В отношении двух подозреваемых уголовное преследование было прекращено», — рассказали источники.

Информация частично подтверждается данными о фигурантах, которые прозвучали в ходе судебного заседания, где решался вопрос о продлении меры пресечения в отношении Камшиловых. Следователи заявили, что в основной группе обвиняемых находится шестеро, дела трех фигурантов выделены в отдельное производство. Еще в августе следствие упоминало об 11 подозреваемых по громкому делу.

Продолжение после рекламы