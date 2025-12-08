В деле курганских сестер Камшиловых уменьшилось количество обвиняемых. Инсайд
Курганская полиция сократила число обвиняемых по делу об автоподставах
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Курганская полиция сократила число обвиняемых по делу сестер Елены и Марины Камшиловых, которых вместе с группой лиц обвиняют в массовых автоподставах. В уголовных делах теперь фигурируют девять человек вместо одиннадцати. Об URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«В деле об автоподставах с участием курганских сестер Камшиловых осталось девять человек. В отношении двух подозреваемых уголовное преследование было прекращено», — рассказали источники.
Информация частично подтверждается данными о фигурантах, которые прозвучали в ходе судебного заседания, где решался вопрос о продлении меры пресечения в отношении Камшиловых. Следователи заявили, что в основной группе обвиняемых находится шестеро, дела трех фигурантов выделены в отдельное производство. Еще в августе следствие упоминало об 11 подозреваемых по громкому делу.
Ранее URA.RU сообщало, что одной из сестер Камшиловых ужесточили меру пресечения. Елену Камшилову отправили повторно в СИЗО за нарушения режима содержания под домашним арестом. Женщина заявляла в суде, что ей требовалась срочная медпомощь и она ездила на дневной стационар для лечения. Суд поместил ее по ходатайству следователей в СИЗО.
Материал из сюжета:Задержание курганских сестер Камшиловых
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!