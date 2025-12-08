Рабочие и дорожная техника продолжают активно убирать снег в городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске продолжается уборка дорог и улиц после снегопада. С 6 до 9 утра был сделан перерыв, чтобы не усложнять дорожную обстановку, сейчас на улицах города работают 182 единицы техники и 507 рабочий, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«После утреннего часа-пик подрядчики вывели на улицы города 182 единицы техники и 507 рабочих. Перерыв в работе на основных магистралях в период с 6 до 9 утра сделан специально, чтобы не усложнять и без того непростую дорожную обстановку. В это время техника работала на второстепенных улицах и внутриквартальных проездах», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В районах на расчистку общественных пространств и внутриквартальных проездов вышло 107 снегоуборочных машин. Особое внимание при уборке снега уделяется проездам к социальным учреждениям, а также к контейнерным площадкам.

Глава Челябинска Алексей Лошкин во время утреннего совещания в мэрии призвал жителей города сообщать в районные администрации о местах, где снег не убран. «Жители территорий, где снег не убрали, могут сообщать в районные администрации. У нас вся техника для уборки снега есть», — отметил Лошкин, передает корреспондент URA.RU. Отдельно глава Челябинска акцентировал внимание на дорогах в поселок Западный и потребовал также расчистить дороги в населенный пункт.

Также в предстоящую ночь планируется вывезти максимальное количество снега на снегосвалку, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. «Снегосвалка готова к приему снега. Сейчас там работают девять бульдозеров», — сообщил Агеев.

В Челябинске за сутки выпало 44% от месячной нормы осадков, а высота снежного покрова местами достигла 16 сантиметров, сообщили ранее синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области. В городе утром образовались 9-балльные пробки. Движение было затруднено и на федеральной трассе М-5 «Урал» между Юрюзанью и Усть-Катавом, где также наблюдается обильный снегопад.

























1/7 Город замело снегом всего за сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU




