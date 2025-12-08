Главный тренер ФК «Урал» объявил об отставке

Главный тренер ФК «Урал» принял решение о об отставке. Контракт с наставником расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщил telegram-канал клуба. «В первую очередь хочу от всей души поблагодарить болельщиков за колоссальную поддержку. Это по ‑настоящему преданные люди, которые заполняют трибуны „Екатеринбург Арены“ и неизменно гонят команду вперед. Отдельная благодарность Григорию Викторовичу, руководству „Урала“, спонсорам и партнерам клуба за доверие и искренний интерес к делу», — заявил Мирослав Ромащенко.