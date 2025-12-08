В пресс службе мессенджера MAX прокомментировали сбои в работе приложения
В работе мессенджера наблюдались сбои
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Мессенджер МАХ работает в штатном режиме на территории России 8 декабря. Об этом сообщили «Вести» в пресс-службе сервиса на фоне сообщений пользователей о возможных сбоях.
Ранее ресурс мониторинга «Сбой.рф» зафиксировал рост жалоб на работу приложения. Портал фиксировал рост обращений в течение дня.
«Работа мессенджера МАХ осуществляется в штатном режиме, массовых технических сбоев не фиксируем. Все ключевые сервисы функционируют нормально. Наши специалисты круглосуточно мониторят инфраструктуру и готовы оперативно реагировать на возможные неполадки», — В пресс-службе мессенджера МАХ заявили, что работа сервиса осуществляется в штатном режиме, массовых технических сбоев не фиксируется.
