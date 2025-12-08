Новые денежные поощрения для педагогов и школьников введут в ЯНАО
Власти ЯНАО расширяют программу материального стимулирования педагогов и одаренных школьников
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Власти ЯНАО анонсировали новые меры материального стимулирования для учащихся и их учителей. Изменения затронут систему выплат победителям олимпиад, педагогам, подготовившим отличников ЕГЭ, и участникам профессиональных конкурсов, согласно сообщению пресс-службы правительства ЯНАО.
«Впервые вводятся выплаты для победителей и призеров заключительного этапа олимпиад первого уровня, входящих в перечень Минобрнауки России. За победу ямальские участники и их наставники смогут получить 20 тысяч рублей, а за призовое место — 10 тысяч», — сообщили в ведомстве.
Согласно новым правилам, выплаты по 50 тысяч рублей смогут получать педагоги основной школы, подготовившие будущих стобалльников ЕГЭ. Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады и их наставники будут получать по 10 тысяч рублей. Также вводятся премии для участников педагогических конкурсов: например, победители в номинациях «Мастер года» или «Воспитатель года» могут получить 150 тысяч рублей.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!