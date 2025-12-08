Новые денежные поощрения для педагогов и школьников введут в ЯНАО

Власти ЯНАО расширяют программу материального стимулирования педагогов и одаренных школьников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти ЯНАО анонсировали новые меры материального стимулирования для учащихся и их учителей. Изменения затронут систему выплат победителям олимпиад, педагогам, подготовившим отличников ЕГЭ, и участникам профессиональных конкурсов, согласно сообщению пресс-службы правительства ЯНАО.

«Впервые вводятся выплаты для победителей и призеров заключительного этапа олимпиад первого уровня, входящих в перечень Минобрнауки России. За победу ямальские участники и их наставники смогут получить 20 тысяч рублей, а за призовое место — 10 тысяч», — сообщили в ведомстве.