«Большая честь возглавлять клуб»: Ромащенко прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Урала
Главный тренер ФК «Урал» покинул пост
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» и главный тренер команды Мирослав Ромащенко приняли решение о прекращении сотрудничества. Стороны расторгли контракт по соглашению, сообщила пресс-служба «оранжево-черных». Ромащенко возглавлял команду с июня 2025 года, и его уход происходит в ключевой момент сезона, когда клуб борется за возвращение в Российскую премьер-лигу.
«Прежде всего, хочу от всего сердца сказать „спасибо“ болельщикам за невероятную поддержку. „Урал“ — для меня был и навсегда останется особенным клубом и в жизни, и в карьере. Поверьте, для меня было большой честью возглавлять такой клуб как „Урал“. Я провёл здесь замечательный год, отдавался работе на 100%. Буду переживать за парней и уверен, что игроки обязательно выполнят поставленную на сезон задачу — выйдут в РПЛ», — отметил Мирослав Ромащенко.
В своем прощальном обращении тренер также поблагодарил президента клуба Григория Иванова, руководство, спонсоров и игроков. Со своей стороны, клуб выразил признательность специалисту. «Хотим сказать большое спасибо Мирославу Юрьевичу за проделанную работу, которая позволяет рассчитывать на выход в РПЛ в весенней части сезона», — говорится в официальном заявлении «Урала».
Мирослав Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала» в январе 2025 года, а спустя полгода принял руководство командой. Под его началом «оранжево-черные» провели осеннюю часть сезона в ФНЛ, оставаясь в группе претендентов на повышение. В настоящее время клуб, занимающий высокое место в турнирной таблице, готовится к решающим матчам весенней части чемпионата. Информация о преемнике Ромащенко пока не объявлялась.
