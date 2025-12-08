«Большая честь возглавлять клуб»: Ромащенко прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Урала

Главный тренер ФК «Урал» покинул пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» и главный тренер команды Мирослав Ромащенко приняли решение о прекращении сотрудничества. Стороны расторгли контракт по соглашению, сообщила пресс-служба «оранжево-черных». Ромащенко возглавлял команду с июня 2025 года, и его уход происходит в ключевой момент сезона, когда клуб борется за возвращение в Российскую премьер-лигу.

«Прежде всего, хочу от всего сердца сказать „спасибо“ болельщикам за невероятную поддержку. „Урал“ — для меня был и навсегда останется особенным клубом и в жизни, и в карьере. Поверьте, для меня было большой честью возглавлять такой клуб как „Урал“. Я провёл здесь замечательный год, отдавался работе на 100%. Буду переживать за парней и уверен, что игроки обязательно выполнят поставленную на сезон задачу — выйдут в РПЛ», — отметил Мирослав Ромащенко.

В своем прощальном обращении тренер также поблагодарил президента клуба Григория Иванова, руководство, спонсоров и игроков. Со своей стороны, клуб выразил признательность специалисту. «Хотим сказать большое спасибо Мирославу Юрьевичу за проделанную работу, которая позволяет рассчитывать на выход в РПЛ в весенней части сезона», — говорится в официальном заявлении «Урала».

