Где в Кургане покататься на коньках

Курганцы зимой могут выбрать, где покататься на коньках Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Зима в Кургане традиционно ассоциируется с катанием на коньках, и выбор площадок для этого вида отдыха с каждым годом становится шире. В городе работают крытые ледовые арены, а традиционные открытые катки открываются ближе к Новому году. URA.RU собрало подборку традиционных мест для катания на коньках зимой.

Ледовый дворец им. Н.В. Парышева

Один из самых известных объектов для любителей льда в Кургане — Ледовый дворец им. Н.В. Парышева, расположенный в микрорайоне 1А, дом 7. Это крытая арена, поэтому кататься здесь можно независимо от погоды.

Массовые катания во дворце проводят по выходным в вечернее время. Конкретное расписание сеансов зависит от загрузки арены и наличия тренировок или соревнований, поэтому время катаний регулярно обновляется.

Продолжение после рекламы

Стоимость посещения массового катания для взрослых — 350 рублей за вход, для детей — 300 рублей. Отдельно оплачивается прокат коньков: 250 рублей для взрослых и 200 рублей для детей. В прокате доступны как фигурные, так и хоккейные коньки разных размеров, что удобно для тех, кто еще не обзавелся собственной экипировкой.

Ледовая арена «Юность»

Для любителей комфортного крытого льда в Кургане работает ледовая арена «Юность». Массовые катания здесь организованы по сеансам, а расписание строго фиксировано, что помогает заранее планировать визит.

Арена открывает массовые катания по пятницам, субботам и воскресеньям. В пятницу проводится один вечерний сеанс — в 20:15. В субботу организуют три сеанса: в 17:45, 19:15 и 20:45. Это дает возможность выбрать наиболее удобное время, будь то ранний вечер или поздний. В воскресенье расписание еще плотнее: четыре сеанса — в 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00. Такой график подходит семьям с детьми, компаниям друзей и тем, кто предпочитает кататься днем.

Стоимость посещения ледовой арены «Юность» составляет для взрослых 300 рублей за вход плюс 300 рублей за прокат коньков. Для детей действует сниженный тариф: 250 рублей вход и 250 рублей прокат. При наличии собственных коньков оплачивается только входной билет.

Где открывают каток зимой

Каток на стадионе «Центральный» им. В. Н. Брумеля в списке сезонных мест, где традиционно курганцы катаются зимой. Это открытый каток с более «спортивной» атмосферой — здесь комфортно тем, кто любит не только спокойно кататься, но и тренироваться.

Режим работы катка на стадионе в 2024 году был следующий: по будням площадка работала с 16:00 до 21:00, в выходные — с 12:00 до 21:00. Такой график позволяет приходить после работы или учебы, а в субботу и воскресенье — проводить на льду практически весь день.

Стоимость катания в прошлом году для взрослых — 100 рублей в час, для детей — 80 рублей в час. Услуга проката коньков оплачивалась отдельно и составляла 150 рублей.

Для жителей микрорайона Черемухово и близлежащих территорий удобным вариантом зимой становится каток при культурно-спортивном центре «Черемушки». Вход на каток в КСЦ «Черемушки» обычно бесплатный. Однако стоит учитывать, что проката коньков здесь нет. Посетителям нужно иметь собственную экипировку, иначе воспользоваться площадкой не получится.

Аналогичная ситуация с катанием на традиционном зимнем объекте в Кургане — Центральной площади. Это место притяжения для горожан в новогодние праздники: здесь совмещаются праздничная атмосфера, городское оформление и возможность бесплатно выйти на лед в самом центре.

Продолжение после рекламы