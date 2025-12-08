За неделю в Перми поймали 48 пьяных водителей

Из них пятеро сели за руль в нетрезвом виде не в первый раз Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

С 1 по 7 декабря 2025 года на территории Перми зарегистрировано 15 ДТП, в которых погибли 2 человека и 14 получили травмы различной степени тяжести, включая двоих несовершеннолетних.

«За этот период сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1619 административных правонарушений. В том числе: 48 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 27 водителей находились под воздействием алкоголя, еще 16 отказались от медицинского освидетельствования и 5 совершили повторное нарушение», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на данные Госавтоинспекции.