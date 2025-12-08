ВСУ ранили мирного жителя во время обстрела Запорожской области
08 декабря 2025 в 12:43
В результате удара вражеского беспилотного летательного аппарата по частному сектору Васильевки осколочные ранения головы получил мужчина 1981 года рождения. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
