Стало известно, когда зажгут огни на главной елке Тюмени
Праздник состоится в 17:00
Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU
В Тюмени главную елку на площади 400-летия откроют 27 декабря в 17:00. Такая информация указана на сайте тюменьновогодняя.рф.
«Открытие главной елки запланировано на 27 декабря. Гостей праздника ждет грандиозное шоу с выступлениями артистов, парадом сказочных героев, розыгрышем призов. Кульминацией станет появление настоящей русской тройки лошадей, запряженных санями, откуда торжественно выйдут Дед Мороз и Снегурочка», — указано на сайте.
Ранее URA.RU в тюменских магазинах открылись новогодние ярмарки. Традиционно сезонный товар располагается на центральных витринах. В ассортименте — шарики, мишура, фигурки и статуэтки, а также главный символ будущего 2026 — красная лошадь.
