Стало известно, когда зажгут огни на главной елке Тюмени

В Тюмени 27 декабря на площади 400-летия состоится открытие главной елки
08 декабря 2025 в 12:54
Праздник состоится в 17:00

Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Тюмени главную елку на площади 400-летия откроют 27 декабря в 17:00. Такая информация указана на сайте тюменьновогодняя.рф.

«Открытие главной елки запланировано на 27 декабря. Гостей праздника ждет грандиозное шоу с выступлениями артистов, парадом сказочных героев, розыгрышем призов. Кульминацией станет появление настоящей русской тройки лошадей, запряженных санями, откуда торжественно выйдут Дед Мороз и Снегурочка», — указано на сайте.

Ранее URA.RU в тюменских магазинах открылись новогодние ярмарки. Традиционно сезонный товар располагается на центральных витринах. В ассортименте — шарики, мишура, фигурки и статуэтки, а также главный символ будущего 2026 — красная лошадь. 

