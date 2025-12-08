В Москве прозвучали проникновенные баллады от бойцов СВО

В ходе фестиваля у военнослужащих, ветеранов СВО, членов их семей и волонтеров появилась возможность представить свое творчество Фото: пресс-службе президентского фонда культурных инициатив

В Центральном академическом театре Российской Армии в Москве состоялся гала-концерт III сезона Всероссийского фестиваля «Баллады Специальной военной операции — Время выбрало нас», где свои песни представили участники и ветераны СВО и их семьи, а также волонтеры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе президентского фонда культурных инициатив.

«Мы по праву гордимся яркой, богатой палитрой музыкальных произведений, посвященных ратным страницам истории Отечества, подвигам наших отцов, дедов и прадедов. Это уникальное культурное, духовное достояние укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи», — подчеркнул президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам фестиваля. Его зачитал начальник управления главы РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

В программу гала-концерта вошли произведения пятнадцати участников фестиваля Фото: пресс-службе президентского фонда культурных инициатив

Организаторы отметили, что фестиваль задуман как площадка, где военнослужащие, ветераны СВО, их близкие и волонтеры могут представить собственные песни и стихи, созданные на личном опыте. Руководитель фестиваля монах Киприан подчеркнул, что композиции рождаются «в сердцах воинов, их жен, матерей, волонтеров и очевидцев событий» и призвал слушателей услышать в них то, что «будет очень близко сердцу». С видеоприветствием выступила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, напомнив, что творчество помогает бойцам адаптироваться к мирной жизни.

В программу гала-концерта вошли произведения 15 участников фестиваля, в том числе песни «Где бы я ни был» на стихи погибшего в зоне СВО Степана Белькова, «Размышление на войне», «Весна — Рассвет», «Исповедь ветерана СВО». Обладателями гран-при стали композиции «Папа-герой» (Мухтар Хордаев и Мелания Ярошук), «На камуфляжной „Ниве“» (Виталий Петров) и «Найди дорогу домой» (Вадим Евтеев, соавтор Дина Мигдалина). Победителей определил экспертный совет, в который вошли музыканты Вадим Самойлов, Алексей Поддубный (Джанго) и Александр Ф. Скляр.

Со сцены к участникам также обратилась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала авторов не бояться неточностей в рифме или мелодии, а также отметила, что через веру, надежду и внутреннее усилие человек на войне сохраняет способность к творчеству. В зале присутствовали Герои России, участники и ветераны СВО, их родственники, представители органов власти, курсанты и молодежные объединения.

Зрителями фестиваля стали также участники СВО и их близкие Фото: пресс-службе президентского фонда культурных инициатив.

Ряд песен — среди них «Размышление на войне», «Письма», «Весна — Рассвет», «Победа будет за нами» и «Исповедь ветерана СВО» — приняты в ротацию радиостанциями «Звезда», «Гордость», «Калина красная» и «Радио 333». По итогам народного голосования на сайте фестиваля лучшей признана песня «Жены российских Героев» в исполнении Марии Луговой (автор слов и музыки — Ольга Чистякова). В концерте также участвовали профессиональные артисты, включая группу «Катюша» и певицу Александру Воробьеву.