СК получил разрешение на возбуждение дела на экс-председателя суда Ростова
08 декабря 2025 в 12:50
Фото: © URA.RU
Коллегия судей дала согласие Следственному комитету на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей председательницы Ростовского-на-Дону суда Коблевой по подозрению в создании организованной группы для систематического получения взяток. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
