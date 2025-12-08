Мэр из ХМАО поделился диетической версией главного новогоднего салата. Скрин
Глава Арктического района ХМАО предложил альтернативу «Селедке под шубой»
Фото: Марина Молдавская © URA.RU
Глава Белоярского района Сергей Маненков, которого называют самым счастливым мэром страны, предложил свой вариант салата Селедка под шубой. Он приготовил «облегченную» версию блюда и поделился рецептом в соцсетях.
«Диетическая шуба — легкий вариант любимого салата. Вкус классической шубы сохраняется, но блюдо становится заметно легче за счет постного майонеза и продуманного подбора ингредиентов», — написал Маненков в своем аккаунте во «ВКонтакте». Вместо селедки он использует пелядь (сырок).
Также среди ингредиентов диетического салата — яблоко, столовый уксус и горошек для украшения. Из горошка Маненков выложил надпись «Югра 95» в честь приближающегося юбилея округа. Автор видео советует не утрамбовывать слои, чтобы салат оставался воздушным.
Вместо сельди в сала идет северная рыба пелядь
Фото: ВКонтакте
