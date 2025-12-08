Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Мэр из ХМАО поделился диетической версией главного новогоднего салата. Скрин

08 декабря 2025 в 13:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Глава Арктического района ХМАО предложил альтернативу "Селедке пол шубой"

Глава Арктического района ХМАО предложил альтернативу «Селедке под шубой»

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Глава Белоярского района Сергей Маненков, которого называют самым счастливым мэром страны, предложил свой вариант салата Селедка под шубой. Он приготовил «облегченную» версию блюда и поделился рецептом в соцсетях.

«Диетическая шуба — легкий вариант любимого салата. Вкус классической шубы сохраняется, но блюдо становится заметно легче за счет постного майонеза и продуманного подбора ингредиентов», — написал Маненков в своем аккаунте во «ВКонтакте». Вместо селедки он использует пелядь (сырок).

Также среди ингредиентов диетического салата — яблоко, столовый уксус и горошек для украшения. Из горошка Маненков выложил надпись «Югра 95» в честь приближающегося юбилея округа. Автор видео советует не утрамбовывать слои, чтобы салат оставался воздушным.

Продолжение после рекламы

Вместо сельди в сала идет северная рыба пелядь

Фото: ВКонтакте


Ранее URA.RU рассказывало, чем прославился мэр Белоярского района ХМАО Маненков. Агентство собрало золотой фонд цитат политика, которого называют самым счастливым мэром России.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал