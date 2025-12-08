Утренник без слез и провалов: лучшие новогодние стихи для детей
Стихотворения и традиции, связанные с празднованием Нового года, нужны для создания атмосферы праздника
В декабре школы, детские сады и родительские комитеты активно готовятся к главному зимнему празднику. Организация утренника, который порадует и детей, и взрослых, — задача ответственная. Чтобы помочь организаторам, URA.RU подготовил подборку готовых новогодних стихов, распределенных по возрастам, которые гарантированно создадут атмосферу волшебства и веселья.
Новогодние стихи для детей 3-4 года
Ключ к успеху для малышей — короткие, ритмичные строчки с простыми и понятными образами. Идеально подойдут стихи про подарки, елку и долгожданный визит Деда Мороза.
1. Носик, щечки сильно мерзли,
Ждем подарки мы от деда!
Елочка блестит, искрится,
С Новым годом, мама, папа!
Подготовка к утреннику начинается с первых дней декабря
2. Шарики висят, горят,
Дед Мороз к нам в гости мчится.
С Новым годом! Новый год
Очень-очень нам годится!
3. Где подарки? Вот вопрос!
Дед Мороз, ты принес?
Мы у елки постоим,
Дружно песенку споем!
На утренник дети обычно водят хороводы
4. Пушистый снег идет, идет,
На елку шарик наш зовет.
Глазки-бусинки горят,
Деток новогодних рад!
5. Глазки — блеск! Щеки — краск!
Ждем мы праздника всерьез.
Ты заходи к нам, Дед Мороз,
Не стучись — открыта дверь,
Приноси скорей теперь
Песни, пляски, хоровод,
Настоящий Новый год!
6. Шар зеленый, шар алый,
Вместе с ними мы — замечательные!
Будем песни распевать
И Дедушку встречать!
7. Где же, где же Дед Мороз?
Может, спит еще всерьез?
Мы в ладоши — хлоп, хлоп, хлоп!
Он проснётся в тот же миг!
В сценарий утренника могут включать игры, конкурсы, выступления, сюрпризы
8. Зайка серый под сосной
Смотрит на огоньки.
И мы смотрим вместе с ним,
Очень мы близки!
9. Шапка с помпоном,
Куртка с поясом.
Мы пришли на елочку —
Здесь весело очень!
10. Новый год пришел, пришел!
И веселье привел.
Будем прыгать, как зайчата,
Наши милые ребята!
Новогодние стихи для детей 4-5 лет
В этом возрасте стихи могут быть чуть длиннее и содержать элементы действия, которое дети с радостью изобразят: украшение елки, стук в дверь, хоровод.
1.Бусы, звезды, хлопушки,
И конфеты, и игрушки.
Встали в дружный хоровод —
Вот и Новый год идет!
Дед Мороз, мы песню пели,
Ты подарки нам принес ли?
Дети часто вместе с ведущим говорят: «Раз, два, три, наша елочка гори!»
2.Снег кружится за окошком,
На столе большой салат.
Прямо с Северного полюса
Дед Мороз к нам в гости рад!
Он зажег на елке свечки,
Чтоб светлее было нам.
Дружно крикнем: «Елочка, гори!»
И встречаем праздник с друзьями!
3. Тук-тук-тук! Кто там в дверь?
Это праздник, поверь!
Он несет в руках сундук,
А в сундуке — снеговик…
Мы откроем двери шире,
Позовем в большую квартиру,
Чтоб хватило всем подарков
В эту ночь волшебную!
4. Шуршит фольгой конфета,
Яркие гирлянды, блестящие шары, мишура и снежинки превращают обычный зал в настоящую зимнюю сказку
Блестит серпантин.
Мы ждем, когда на это
Взглянет наш господин.
Он в шубе, с бородой,
Войдет и скажет: «Здравствуй!»
И станет за спиной
Мешок трясти завязками.
Мы крикнем: «С Новым годом!» —
И дружно захлопаем.
И праздник вьюгой доброй
Нас всех обнимет сразу!
5. Развесили мы шары
От макушки до дыры.
И фонарики, и мишуру —
Превратили елку в диво!
Дед Мороз, загляни к нам,
Полюбуйся — мы таланты!
6. Снег скрипит под сапогом,
Мы идем за сугробом.
Там следы не простые —
Волшебные, большие!
Это дедушка прошел
И подарки нам нашел!
7. Я Снегурочкой нарядной
Обязательный сюрпризный момент — вручение сладких подарков Дедом Морозом
Буду на утреннике важной.
Буду деду помогать,
Подарки из мешка доставать.
Эй, ребята, подходите,
Стих про елочку скажите!
8. Мы катались с горки ловко,
Потом пили чай с блинком.
А теперь зовем мы всех
В свой веселый хоровод!
Раз, два, три — скорей беги,
Новый год уже в пути!
9. Ты, Снеговик, не тай,
Где спрятал Дед Мороз мешок?
Мы нос тебе — морковку,
Ты ответ давай, дружок!
Вот метла, вот ведро,
Расскажи уже давно!
10. Звонкий смех, сияют глазки,
Мы нашли под елкой сказку!
Там олени и сани,
И морозные узоры.
Кто же это все оставил?
Дед Мороз, наверно, самый!
Новогодние стихи для детей 5-6 лет
Для старших дошкольников подойдут более образные и сюжетные стихи, наполненные ожиданием чуда, метафорами и торжественными интонациями.
1. Часики пробьют двенадцать,
И, скрипя сапожками,
Выйдет Дед Мороз плясать
Вместе со Снегурочкой.
Мы прочтем ему стишок,
Станцуем и споем мы.
С Новым годом, с новым счастьем!
Счастья всем, во всем, побольше!
Особое внимание уделяется созданию главного символа Нового года — елочке
2. Ночь тихонько зажгла свечи,
На ветвях — серебро.
Подбирает Дед Мороз ключи
От подвалов волшебства.
И наполнит мир зимний
Светом праздника сполна!
3. Затихает шумный зал,
Фейерверк в окне сверкал.
Тише, тише, слушайте, дети,
К вам идут волшебства на свете.
В стволе старого дуба ключ скрипит,
Дверь в снежное царство вот-вот отворит!
4. Двенадцать братьев-месяцев
У костра ночном толкуют.
Старый год, седой и мудрый,
Новогодний посох передаёт.
И вот он, новый, в плаще из метели,
Начинает свой первый денек!
5. На окне морозный витраж
Рассказал нам тайный связ.
Там олени мчатся к звёздам,
Чтоб одну, самую ясную,
Снять с небесного пледа
И подарить это свеченье всем детям!
6. Тихо бьются маятники,
Воспитатели должны хорошо знать праздничную программу и весь ход праздника
Отсчитывая время в мире.
Но сегодня в полночь ровно
Они замрут на миг один.
Чтоб любое доброе желанье
Успело облететь планету
И вернуться к нам исполнением!
7. Снегирь на ветке — живой фонарик,
Освещает тропинку сквозь вечерний мрак.
Иди за ним смело, не топчи сугроб,
Он приведет тебя прямо к порогу,
Где пахнет мандарином и теплым тестом,
Где ждет тебя самое лучшее место!
8. В хрустальном шаре у Снежной Королевы
Кружатся сны всех мальчишек и девчат.
Она сегодня добрая, поверьте,
И каждый сон, как птицу, отпустит.
Летите, сны, под праздничные своды,
Превращайтесь в улыбки и в самолеты!
9. Пряничный домик в лесу сахарном
Весь в глазури, в миндале и в пряностях.
А в нем гномы-пекари сегодня
Пекут не коврижки, а… обещания!
Кому достанется «храбрость» в зефире,
А кому — «дружба» с малиновой начинкой?
10. Возьми сегодня серебряный колокольчик,
Выйди на крыльцо и позвони тихонько.
Его дрожащий, чистый звук
Пробьется сквозь любую вьюгу.
Он станет нитью, невидимой глазу,
Что свяжет напрямую твоё сердце
С далекой, звездной мастерской,
Где творятся все новогодние дива!
Короткие новогодние стихи для детей
Идеальные варианты для юных чтецов и быстрого поздравления на утреннике.
1. Шарики висят, сверкают,
Деток елка зазывает.
Ждём мы Деда Мороза,
Чудо-праздника подвоза!
За несколько недель до праздника начинаются репетиции номеров: дети учат стихи, танцы, песни и сценки
2. Хлопушка громко: «Бах!» — сказала,
И вся гирлянда засияла.
Мы встали дружно в хоровод —
Вот он, Новогодний ход!
3. У Снегурочки коса
Заплетена из небес.
Она для нас принесла
Морозных сказок чудес!
4. Бородой своей седой
Машет дедушка зимой:
«Эй, ребятки, выходите,
Стих про елку расскажите!»
5. Мы катались с ледяной горы,
А теперь кричим все: «Ура!»
Потому что к нам во двор
Мчится праздник и игра!
6. Снеговик у нас в саду
Стережет мешок в снегу.
Там для каждой детворы
Спрятаны сюрпризы-дары!
В период от 2 до 4 лет дети предпочитают получать сюрпризные подарки
7. Елочка, нарядная,
Вся такая важная!
Под тобою в Новый год
Чудо-сказка оживет!
8. За окошком метелица
Пляшет, словно балерица.
А у нас в уютном зале
Елки-красавицы бал!
9. Бой часов, двенадцать било,
В небе фейерверк светилo.
Мы загадывать пора —
Пусть сбывается мечта!
10. Зайка беленький у елки
Спрятал лапки в валенки.
Поздравляет всех ребят:
«Пусть звучит ваш звонкий смех!»
