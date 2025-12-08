Утренник без слез и провалов: лучшие новогодние стихи для детей

Стихотворения и традиции, связанные с празднованием Нового года, нужны для создания атмосферы праздника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В декабре школы, детские сады и родительские комитеты активно готовятся к главному зимнему празднику. Организация утренника, который порадует и детей, и взрослых, — задача ответственная. Чтобы помочь организаторам, URA.RU подготовил подборку готовых новогодних стихов, распределенных по возрастам, которые гарантированно создадут атмосферу волшебства и веселья.

Новогодние стихи для детей 3-4 года

Ключ к успеху для малышей — короткие, ритмичные строчки с простыми и понятными образами. Идеально подойдут стихи про подарки, елку и долгожданный визит Деда Мороза.

1. Носик, щечки сильно мерзли,

Ждем подарки мы от деда!

Елочка блестит, искрится,

С Новым годом, мама, папа!

Подготовка к утреннику начинается с первых дней декабря Фото: Никита Сабашников © URA.RU

2. Шарики висят, горят,

Дед Мороз к нам в гости мчится.

С Новым годом! Новый год

Очень-очень нам годится!

3. Где подарки? Вот вопрос!

Дед Мороз, ты принес?

Мы у елки постоим,

Дружно песенку споем!

На утренник дети обычно водят хороводы Фото: Илья Московец © URA.RU

4. Пушистый снег идет, идет,

На елку шарик наш зовет.

Глазки-бусинки горят,

Деток новогодних рад!

5. Глазки — блеск! Щеки — краск!

Ждем мы праздника всерьез.

Ты заходи к нам, Дед Мороз,

Не стучись — открыта дверь,

Приноси скорей теперь

Песни, пляски, хоровод,

Настоящий Новый год!

6. Шар зеленый, шар алый,

Вместе с ними мы — замечательные!

Будем песни распевать

И Дедушку встречать!

7. Где же, где же Дед Мороз?

Может, спит еще всерьез?

Мы в ладоши — хлоп, хлоп, хлоп!

Он проснётся в тот же миг!

В сценарий утренника могут включать игры, конкурсы, выступления, сюрпризы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

8. Зайка серый под сосной

Смотрит на огоньки.

И мы смотрим вместе с ним,

Очень мы близки!

9. Шапка с помпоном,

Куртка с поясом.

Мы пришли на елочку —

Здесь весело очень!

10. Новый год пришел, пришел!

И веселье привел.

Будем прыгать, как зайчата,

Наши милые ребята!

Новогодние стихи для детей 4-5 лет

В этом возрасте стихи могут быть чуть длиннее и содержать элементы действия, которое дети с радостью изобразят: украшение елки, стук в дверь, хоровод.

Продолжение после рекламы

1.Бусы, звезды, хлопушки,

И конфеты, и игрушки.

Встали в дружный хоровод —

Вот и Новый год идет!

Дед Мороз, мы песню пели,

Ты подарки нам принес ли?

Дети часто вместе с ведущим говорят: «Раз, два, три, наша елочка гори!» Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

2.Снег кружится за окошком,

На столе большой салат.

Прямо с Северного полюса

Дед Мороз к нам в гости рад!

Он зажег на елке свечки,

Чтоб светлее было нам.

Дружно крикнем: «Елочка, гори!»

И встречаем праздник с друзьями!

3. Тук-тук-тук! Кто там в дверь?

Это праздник, поверь!

Он несет в руках сундук,

А в сундуке — снеговик…

Мы откроем двери шире,

Позовем в большую квартиру,

Чтоб хватило всем подарков

В эту ночь волшебную!

4. Шуршит фольгой конфета,

Яркие гирлянды, блестящие шары, мишура и снежинки превращают обычный зал в настоящую зимнюю сказку Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Блестит серпантин.

Мы ждем, когда на это

Взглянет наш господин.

Он в шубе, с бородой,

Войдет и скажет: «Здравствуй!»

И станет за спиной

Мешок трясти завязками.

Мы крикнем: «С Новым годом!» —

И дружно захлопаем.

И праздник вьюгой доброй

Нас всех обнимет сразу!

5. Развесили мы шары

От макушки до дыры.

И фонарики, и мишуру —

Превратили елку в диво!

Дед Мороз, загляни к нам,

Полюбуйся — мы таланты!

6. Снег скрипит под сапогом,

Мы идем за сугробом.

Там следы не простые —

Волшебные, большие!

Это дедушка прошел

И подарки нам нашел!

7. Я Снегурочкой нарядной

Обязательный сюрпризный момент — вручение сладких подарков Дедом Морозом Фото: Роман Наумов © URA.RU

Буду на утреннике важной.

Буду деду помогать,

Подарки из мешка доставать.

Эй, ребята, подходите,

Стих про елочку скажите!

8. Мы катались с горки ловко,

Потом пили чай с блинком.

А теперь зовем мы всех

В свой веселый хоровод!

Раз, два, три — скорей беги,

Новый год уже в пути!

9. Ты, Снеговик, не тай,

Где спрятал Дед Мороз мешок?

Мы нос тебе — морковку,

Ты ответ давай, дружок!

Вот метла, вот ведро,

Расскажи уже давно!

10. Звонкий смех, сияют глазки,

Мы нашли под елкой сказку!

Там олени и сани,

И морозные узоры.

Кто же это все оставил?

Дед Мороз, наверно, самый!

Новогодние стихи для детей 5-6 лет

Для старших дошкольников подойдут более образные и сюжетные стихи, наполненные ожиданием чуда, метафорами и торжественными интонациями.

1. Часики пробьют двенадцать,

И, скрипя сапожками,

Выйдет Дед Мороз плясать

Вместе со Снегурочкой.

Мы прочтем ему стишок,

Станцуем и споем мы.

С Новым годом, с новым счастьем!

Счастья всем, во всем, побольше!

Особое внимание уделяется созданию главного символа Нового года — елочке Фото: Илья Бархатов © URA.RU

2. Ночь тихонько зажгла свечи,

На ветвях — серебро.

Подбирает Дед Мороз ключи

От подвалов волшебства.

И наполнит мир зимний

Светом праздника сполна!

3. Затихает шумный зал,

Фейерверк в окне сверкал.

Тише, тише, слушайте, дети,

К вам идут волшебства на свете.

В стволе старого дуба ключ скрипит,

Дверь в снежное царство вот-вот отворит!

4. Двенадцать братьев-месяцев

У костра ночном толкуют.

Старый год, седой и мудрый,

Новогодний посох передаёт.

И вот он, новый, в плаще из метели,

Начинает свой первый денек!

5. На окне морозный витраж

Рассказал нам тайный связ.

Там олени мчатся к звёздам,

Чтоб одну, самую ясную,

Снять с небесного пледа

И подарить это свеченье всем детям!

6. Тихо бьются маятники,

Воспитатели должны хорошо знать праздничную программу и весь ход праздника Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Отсчитывая время в мире.

Но сегодня в полночь ровно

Они замрут на миг один.

Чтоб любое доброе желанье

Успело облететь планету

И вернуться к нам исполнением!

7. Снегирь на ветке — живой фонарик,

Освещает тропинку сквозь вечерний мрак.

Иди за ним смело, не топчи сугроб,

Он приведет тебя прямо к порогу,

Где пахнет мандарином и теплым тестом,

Где ждет тебя самое лучшее место!

8. В хрустальном шаре у Снежной Королевы

Кружатся сны всех мальчишек и девчат.

Она сегодня добрая, поверьте,

И каждый сон, как птицу, отпустит.

Летите, сны, под праздничные своды,

Превращайтесь в улыбки и в самолеты!

9. Пряничный домик в лесу сахарном

Весь в глазури, в миндале и в пряностях.

А в нем гномы-пекари сегодня

Пекут не коврижки, а… обещания!

Кому достанется «храбрость» в зефире,

А кому — «дружба» с малиновой начинкой?

10. Возьми сегодня серебряный колокольчик,

Выйди на крыльцо и позвони тихонько.

Его дрожащий, чистый звук

Пробьется сквозь любую вьюгу.

Он станет нитью, невидимой глазу,

Что свяжет напрямую твоё сердце

С далекой, звездной мастерской,

Где творятся все новогодние дива!

Короткие новогодние стихи для детей

Идеальные варианты для юных чтецов и быстрого поздравления на утреннике.

1. Шарики висят, сверкают,

Деток елка зазывает.

Ждём мы Деда Мороза,

Чудо-праздника подвоза!

За несколько недель до праздника начинаются репетиции номеров: дети учат стихи, танцы, песни и сценки Фото: Илья Бархатов © URA.RU

2. Хлопушка громко: «Бах!» — сказала,

И вся гирлянда засияла.

Мы встали дружно в хоровод —

Вот он, Новогодний ход!

3. У Снегурочки коса

Заплетена из небес.

Она для нас принесла

Морозных сказок чудес!

4. Бородой своей седой

Машет дедушка зимой:

«Эй, ребятки, выходите,

Стих про елку расскажите!»

5. Мы катались с ледяной горы,

А теперь кричим все: «Ура!»

Потому что к нам во двор

Мчится праздник и игра!

6. Снеговик у нас в саду

Стережет мешок в снегу.

Там для каждой детворы

Спрятаны сюрпризы-дары!

В период от 2 до 4 лет дети предпочитают получать сюрпризные подарки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

7. Елочка, нарядная,

Вся такая важная!

Под тобою в Новый год

Чудо-сказка оживет!

8. За окошком метелица

Пляшет, словно балерица.

А у нас в уютном зале

Елки-красавицы бал!

9. Бой часов, двенадцать било,

В небе фейерверк светилo.

Мы загадывать пора —

Пусть сбывается мечта!

10. Зайка беленький у елки

Спрятал лапки в валенки.

Поздравляет всех ребят: