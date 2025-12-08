Остатки самолета 694-го штурмового авиаполка 261-й смешанной авиадивизии Фото: Размик Закарян, URA.RU

В Музейном комплексе в Верхней Пышме открылось новое музейное пространство — «Зал штурмовой авиации». Его центральным экспонатом стали подлинные обломки штурмовика Ил-2, поднятые в 2000 году в Мурманской области на местах ожесточенных боев 1944 года. На самый массовый боевой самолет в истории авиации взглянуло URA.RU.

«В 2021-м году у нас появились остатки самолета 694-го штурмового авиаполка 261-й смешанной авиадивизии, который в 1944-м году сел на вынужденную посадку в болоте. И поскольку музей „Крылья Победы“ прежде всего про авиацию, то, конечно, Ил-2, легендарный штурмовик, здесь должен был занять особое место, потому что, наверное, это самый знаковый самолет для нашей страны в той войне», — рассказали представители музея.

Выставка поделена на две части: первая рассказывает о проектировании, производстве и боевом применении штурмовика в годы войны, вторая — о летчиках, сражавшихся на этой машине. В экспозиции можно найти инфографику, видеофрагменты создания Ил-2, летное обмундирование, пулеметы, пушки, боеприпасы.

Ил-2 — самый массовый боевой самолет в истории авиации, всего было выпущено более 36 тысяч единиц. Большинство из них было изготовлено в Куйбышеве (ныне Самара), однако 270 машин собрали в Нижнем Тагиле в 1941–1942 годах. За свою исключительную живучесть и бронезащиту штурмовик получил у противника прозвище Betonflugzeug («бетонный самолет»).