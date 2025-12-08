Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области вырастет прожиточный минимум

В Тюменской области прожиточный минимум вырастет до 18 939 рублей
08 декабря 2025 в 13:23
Для трудоспособного населения минимум составит 20,6 тысячи рублей

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области в 2026 году прожиточный минимум вырастет на 6,5% и составит 18 939 рублей. Такая информация указана на сайте регионального правительства.

«Установить с 1 января 2026 года величину прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов): на душу населения 18 939 рублей», — говорится в сообщении. Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.

Для трудоспособного населения минимум составит 20,6 тысячи рублей, для пенсионеров — 16,2 тысячи рублей, для детей — 18,3 тысячи рублей. Установленные цифры будут действовать до конца 2026 года. В настоящий момент средний прожиточный минимум в регионе составляет 17,7 тысячи рублей.

