В Тюменской области вырастет прожиточный минимум

Для трудоспособного населения минимум составит 20,6 тысячи рублей

В Тюменской области в 2026 году прожиточный минимум вырастет на 6,5% и составит 18 939 рублей. Такая информация указана на сайте регионального правительства.

«Установить с 1 января 2026 года величину прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов): на душу населения 18 939 рублей», — говорится в сообщении. Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.