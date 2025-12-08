Суд в ДНР приговорил к 12 годам колонии четверых убийц журналиста Бентли
08 декабря 2025 в 13:05
Фото: © URA.RU
Суд назначил четырем фигурантам дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли наказание в виде лишения свободы на сроки до 12 лет. По данным следствия, в 2024 году в Донецке Бентли подвергался пыткам со стороны обвиняемых, в результате чего погиб. В этот же день двое из осужденных заложили взрывчатку в автомобиль с телом журналиста и привели ее в действие. Информацию передает РИА Новости.
