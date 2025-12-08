Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

В Челябинской области восемь школ закрыты на карантин

08 декабря 2025 в 13:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Восемь школ уже закрыты на карантин по ОРВИ (архивное фото)

Восемь школ уже закрыты на карантин по ОРВИ (архивное фото)

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области восемь школ закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«На 8 декабря в Челябинской области восемь школ находятся на карантине. Также есть школы, в которых на дистанционный формат обучения переведена только определенная часть учебных классов», — уточнили в пресс-службе ведомства. В минобре добавили, что образовательные организации переходят на дистанционный формат либо закрываются на карантин в зависимости от количества отсутствующих по причине заболеваемости.

По данным URA.RU, в регионе продолжается закрытие отдельных классов и целых школ на карантин, а также перевод школьников на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидобстановкой. Так, родителей уже предупредили, что с 9 по 15 декабря будет закрыт филиал лицея №95 на улице Молдавская, где учатся дети в начальных классах. По словам родителей, в классах заболели гриппом до двух третей детей. 

Продолжение после рекламы

Осенью в Челябинской области прошла масштабная вакцинация от гриппа. По данным Роспотребнадзора, к 18 ноября вакцинацию от гриппа прошли 1,6 миллионов жителей региона, в том числе более 470 тысяч детей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал