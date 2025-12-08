Восемь школ уже закрыты на карантин по ОРВИ (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области восемь школ закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«На 8 декабря в Челябинской области восемь школ находятся на карантине. Также есть школы, в которых на дистанционный формат обучения переведена только определенная часть учебных классов», — уточнили в пресс-службе ведомства. В минобре добавили, что образовательные организации переходят на дистанционный формат либо закрываются на карантин в зависимости от количества отсутствующих по причине заболеваемости.

По данным URA.RU, в регионе продолжается закрытие отдельных классов и целых школ на карантин, а также перевод школьников на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидобстановкой. Так, родителей уже предупредили, что с 9 по 15 декабря будет закрыт филиал лицея №95 на улице Молдавская, где учатся дети в начальных классах. По словам родителей, в классах заболели гриппом до двух третей детей.

Продолжение после рекламы