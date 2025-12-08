В Челябинской области восемь школ закрыты на карантин
Восемь школ уже закрыты на карантин по ОРВИ (архивное фото)
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Челябинской области восемь школ закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра.
«На 8 декабря в Челябинской области восемь школ находятся на карантине. Также есть школы, в которых на дистанционный формат обучения переведена только определенная часть учебных классов», — уточнили в пресс-службе ведомства. В минобре добавили, что образовательные организации переходят на дистанционный формат либо закрываются на карантин в зависимости от количества отсутствующих по причине заболеваемости.
По данным URA.RU, в регионе продолжается закрытие отдельных классов и целых школ на карантин, а также перевод школьников на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидобстановкой. Так, родителей уже предупредили, что с 9 по 15 декабря будет закрыт филиал лицея №95 на улице Молдавская, где учатся дети в начальных классах. По словам родителей, в классах заболели гриппом до двух третей детей.
Осенью в Челябинской области прошла масштабная вакцинация от гриппа. По данным Роспотребнадзора, к 18 ноября вакцинацию от гриппа прошли 1,6 миллионов жителей региона, в том числе более 470 тысяч детей.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!