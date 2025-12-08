Пожар вспыхнул в здании администрации в Подмосковье
Пожар охватил часть третьего этажа здания (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В здании администрации в Подмосковье вспыхнул пожар. Об этом сообщают очевидцы.
Здание администрации загорелось в Кашире Московской области. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что пожар охватил третий этаж. Видео опубликовал telegram-канал «Осторожно, Москва». Из окон видны пламы и дым. Очевидцы сообщают, что на месте работают пожарные.
Ранее мощный пожар вспыхнул в промышленной зоне Москвы. Пламя охватило склады, там располагались строительные смеси.
