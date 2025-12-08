Логотип РИА URA.RU
Пожар вспыхнул в здании администрации в Подмосковье

Пожар охватил администрацию в Кашире Московской области
08 декабря 2025 в 13:18
Пожар охватил часть третьего этажа здания (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В здании администрации в Подмосковье вспыхнул пожар. Об этом сообщают очевидцы.

Здание администрации загорелось в Кашире Московской области. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что пожар охватил третий этаж. Видео опубликовал telegram-канал «Осторожно, Москва». Из окон видны пламы и дым. Очевидцы сообщают, что на месте работают пожарные. 

Ранее мощный пожар вспыхнул в промышленной зоне Москвы. Пламя охватило склады, там располагались строительные смеси. 

