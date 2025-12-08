С начала года зарплаты в ЯНАО выросли на 19 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО с начала года зарплаты выросли на 19%. Об этом URA.RU рассказали пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Наиболее высокие предложения на Урале сейчас сконцентрированы в Ямало-Ненецком автономном округе. Медиана предлагаемых зарплат в ноябре текущего года составила 118 678 рублей», — отметили аналитики платформы.

Предполагаемая медианная зарплата в Уральском федеральном округе по итогам ноября достигла 77 942 рублей. Это на 12% выше уровня января текущего года (+8 566 рублей). Самая заметная динамика по зарплатам зафиксирована на Ямале, где медианное значение увеличилось на 19% — на 19 146 рублей. таким образом ЯНАО остается лидером в УрФО по предлагаемым зарплатам.

