С начала года зарплаты в ЯНАО выросли на 19%
С начала года зарплаты в ЯНАО выросли на 19 тысяч рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В ЯНАО с начала года зарплаты выросли на 19%. Об этом URA.RU рассказали пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Наиболее высокие предложения на Урале сейчас сконцентрированы в Ямало-Ненецком автономном округе. Медиана предлагаемых зарплат в ноябре текущего года составила 118 678 рублей», — отметили аналитики платформы.
Предполагаемая медианная зарплата в Уральском федеральном округе по итогам ноября достигла 77 942 рублей. Это на 12% выше уровня января текущего года (+8 566 рублей). Самая заметная динамика по зарплатам зафиксирована на Ямале, где медианное значение увеличилось на 19% — на 19 146 рублей. таким образом ЯНАО остается лидером в УрФО по предлагаемым зарплатам.
Ранее URA.RU сообщало, что зарплаты в ЯНАО к 2028 году достигнут 218 тысяч рублей. По итогам текущего года, Ямал вошел в топ регионов с самым низким уровнем безработицы.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!