На северо-западе Челябинска возле будущего аквапарка построят большой паркинг. Скрин
Новый паркинг появится возле аквапарка
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске на северо-западе рядом с будущим аквапарком, который строит компания, связанная с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, построят новый паркинг на 495-500 мест. Градостроительная комиссия утвердила строительство объекта после проведения общественных обсуждений, сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (многоуровневая автостоянка от 495 до 500 мест) в смешанной зоне реновации в зонах развития. Объект расположен в границах улиц Академика Макеева — 250-летия Челябинска — Салавата Юлаева в Калининском Челябинска», — сообщается в распоряжении на сайте.
Общественные обсуждения по поводу строительства объекта проходили в Челябинске с 26 сентября по 24 октября 2025 года. Инициатор запроса — ООО СЗ «Трест Клевер». Многоуровневую парковку построят на площади 3800 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка достигает почти 20 миллионов рублей.
Новый паркинг построят на 495-500 мест
Фото: Кадастровая карта г. Челябинска
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!