На северо-западе Челябинска возле будущего аквапарка построят большой паркинг.

08 декабря 2025 в 13:25
Новый паркинг появится возле аквапарка

Новый паркинг появится возле аквапарка

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на северо-западе рядом с будущим аквапарком, который строит компания, связанная с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, построят новый паркинг на 495-500 мест. Градостроительная комиссия утвердила строительство объекта после проведения общественных обсуждений, сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (многоуровневая автостоянка от 495 до 500 мест) в смешанной зоне реновации в зонах развития. Объект расположен в границах улиц Академика Макеева — 250-летия Челябинска — Салавата Юлаева в Калининском Челябинска», — сообщается в распоряжении на сайте.

Общественные обсуждения по поводу строительства объекта проходили в Челябинске с 26 сентября по 24 октября 2025 года. Инициатор запроса — ООО СЗ «Трест Клевер». Многоуровневую парковку построят на площади 3800 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка достигает почти 20 миллионов рублей.

Новый паркинг построят на 495-500 мест

Фото: Кадастровая карта г. Челябинска

