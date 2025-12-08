Новый паркинг появится возле аквапарка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на северо-западе рядом с будущим аквапарком, который строит компания, связанная с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, построят новый паркинг на 495-500 мест. Градостроительная комиссия утвердила строительство объекта после проведения общественных обсуждений, сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (многоуровневая автостоянка от 495 до 500 мест) в смешанной зоне реновации в зонах развития. Объект расположен в границах улиц Академика Макеева — 250-летия Челябинска — Салавата Юлаева в Калининском Челябинска», — сообщается в распоряжении на сайте.

Общественные обсуждения по поводу строительства объекта проходили в Челябинске с 26 сентября по 24 октября 2025 года. Инициатор запроса — ООО СЗ «Трест Клевер». Многоуровневую парковку построят на площади 3800 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка достигает почти 20 миллионов рублей.

Продолжение после рекламы