В Кургане увеличили подачу тепла в дома

В Кургане заранее увеличили подачу тепла в магистральных сетях из ‑за предстоящих морозов. Об этом сообщается в официальной группе Курганской генерирующей компании (КГК) в соцсети «ВКонтакте».

«В Кургане заранее увеличена подача тепла в связи с предстоящими морозами. На данный момент температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 76 градусов. Такой режим работы соответствует утвержденному температурному графику при среднесуточной температуре наружного воздуха в –11 градусов», — цитируют в посте генерального директора ПАО «КГК» Александра Прибылева.

В компании подчеркнули, что 76 градусов — это параметр именно магистральных сетей, а не показатель температуры батарей в квартирах. Фактический нагрев радиаторов зависит от схемы подключения дома, состояния внутридомовых систем и настроек тепловых пунктов. В КГК добавили, что по сравнению с прошлым отопительным сезоном город вышел на такой температурный режим раньше: в 2024 году аналогичные параметры в сетях были зафиксированы 28 ноября.