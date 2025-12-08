В доме, где нашли мумию, убили свердловчанина
ЧП произошло в коллективном саду (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Каменске-Уральском (Свердловская область) в доме, где нашли мумифицированный женский труп, убили другого мужчину. В убийстве обвинили сторожу Евгения Новосадова, он получил приговор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, 4 декабря 2024-го Новосадов во время застолья зарезал 39-летнего друга, с которым поругался. Новосадова отправили в колонию на 12 лет.
«Примечательно, что потерпевший являлся ключевым свидетелем другого резонансного дела об убийстве 36-летней гражданки. Ее труп в этом доме обнаружили в ноябре 2024 года. Максим Попов, который работал сторожем до Новосадова, уже получил свой приговор на прошлой неделе», — отметили в ведомстве.
Попова приговорили к 13,5 годам лишения свободы. По мнению силовиков, летом 2023-го он расправился со своей сожительницей, с которой вместе трудился сторожем в коллективном саду. Тело погибшей удалось найти лишь спустя время, к тому моменту Попов уже успел скрыться. Его нашли и задержали. Он уверял, что потерпевшая скончалась своей смертью, но правоохранители смогли доказать его причастность к убийству.
