В доме, где нашли мумию, убили свердловчанина

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в доме, где нашли мумифицированный женский труп, убили другого мужчину. В убийстве обвинили сторожу Евгения Новосадова, он получил приговор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, 4 декабря 2024-го Новосадов во время застолья зарезал 39-летнего друга, с которым поругался. Новосадова отправили в колонию на 12 лет.

«Примечательно, что потерпевший являлся ключевым свидетелем другого резонансного дела об убийстве 36-летней гражданки. Ее труп в этом доме обнаружили в ноябре 2024 года. Максим Попов, который работал сторожем до Новосадова, уже получил свой приговор на прошлой неделе», — отметили в ведомстве.

