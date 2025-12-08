В Госдуме высказались о снятии блокировки Roblox
Иванов назвал виртуальные среды угрозой для подрастающего поколения
Фото: Илья Московец © URA.RU
Депутат выступил против снятия ограничений на доступ к онлайн-платформе Roblox в России. Об этом заявил Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он подчеркнул что необходимость защиты детей от мошенников и преступников в цифровом пространстве.
«В современных условиях информационное пространство стало полем серьезной битвы за умы и души подрастающего поколения», — заявил Михаил Иванов, объясняя логику блокировок таких платформ как Roblox и Minecraft. Его слова передает NEWS.ru.
По его мнению, задача родителей и общества — предложить детям альтернативу в виде кружков, спортивных секций и живого общения. Иванов также резко раскритиковал распространенные утверждения о том, что многие дети хотят уехать из России, назвав их манипуляцией или «плодом больной фантазии».
Ранее с противоположной оценкой последствий блокировок выступала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она утверждала, что подобные меры Роскомнадзора провоцируют у детей желание покинуть страну.
Ограничения доступа к Roblox в России начали вводить 3 декабря по решению Роскомнадзора из ‑за размещения на платформе материалов с признаками оправдания экстремизма, призывов к насилию. Ранее против полной блокировки сервиса выступал лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что такие меры подталкивают детей к желанию уехать из страны.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.