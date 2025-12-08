Рейсы из Екатеринбурга в Хургаду задержаны больше, чем на сутки
Рейс должен был вылететь еще 7 декабря утром
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Два рейса авиакомпании Almasria Universal Airlines задержаны к вылету из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Пассажиров обеспечивают питанием, а для защиты их прав организована мобильная приемная транспортной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«Уральской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в связи с задержкой авиарейсов в Хургаду. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, организована проверка соблюдения прав пассажиров», — сообщили в надзорном ведомстве.
По данным из аэропорта, задержаны рейсы UJ-724 в Хургаду и UJ-724D в Каир, которые должны были вылететь 7 декабря. Причиной стала сложная метеообстановка, из-за которой воздушные суда были направлены на запасной аэродром в Челябинск. Новое время вылета запланировано на 13:00 8 декабря. В настоящее время аэропорт Кольцово работает в штатном режиме, пассажиры обеспечены напитками и будут получить горячее питание. Для оперативных жалоб пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по указанному телефону.
