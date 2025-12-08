Челябинец потерял шанс жениться, обокрав мать своей девушки

Челябинец украл золотые украшения у матери своей девушки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске 19-летний парень обокрал мать своей девушки. Судя по всему, теперь шанс жениться на ней близок к нулю. Отношения испорчены, плюс «уголовка» за кражу, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Полицейские установили три факта противоправного деяния. Находясь в гостях у потерпевшей и пользуясь удобным моментом, подозреваемый похищал золотые украшения, после чего сдавал их в ломбард. Общая сумма причиненного ущерба составила 105 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.