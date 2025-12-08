Логотип РИА URA.RU
Общество

Здоровье

В Курганской области выросло число заболеваний ОРВИ и гриппом

08 декабря 2025 в 13:42
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области за прошедшую неделю заболеваемость сезонными инфекциями выросла почти на 25%. Зарегистрировано 7718 случаев ОРВИ и 94 случая гриппа А (H3N2), который называют гонконгским. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«За прошедшую неделю (49 неделя) в Курганской области показатель заболеваемости ОРВИ составил 102,5 на 10 тысяч населения. Зарегистрировано 7718 случая ОРВИ и 94 лабораторно подтвержденных случаев гриппа А (H3N2). Отмечается характерный для данного периода года прирост заболеваемости, который составил 24,8% по сравнению с предыдущей неделей», — указано в сообщении Роспотребнадзора.

В целом, заболеваемость находится ниже уровня недельного эпидпорога и ниже пороговых значений во всех возрастных группах. Выявленный штамм гриппа входил в состав сезонной вакцины против гриппа. На данный момент привито 54,4% населения области.

Специалисты просят курганцев при появлении симптомов оставаться дома и обращаться за медицинской помощью. Для профилактики нужно регулярно проветривать помещения, часто мыть руки, использовать антисептик и медицинскую маску. 

