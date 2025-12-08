Адвокат Лурье высказалась о вменяемости Долиной

Защита Полины Лурье строится на том, что Лариса Долина должна быть вменяемой, так как она работает педагогом и должна проходить освидетельствования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не сомневалась в ее вменяемости и правоспособности при подписании договора купли-продажи, так как исходила из того, что артистка как педагог ежегодно проходит психиатрическое освидетельствование. Об этом рассказала журналистам адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«У нас [с Лурье] не было сомнений во вменяемости Долиной», — сказала Свириденко в беседе с РИА Новости. По словам адвоката, ссылка Долиной на то, что Полина Лурье якобы должна была усомниться в ее вменяемости, не подтверждена судебными актами и противоречит реальным обстоятельствам сделки.

Так она прокомментировала спор вокруг московской квартиры Долиной, которую суды трех инстанций вернули певице, а защита Лурье теперь обжалует эти решения в Верховном суде России. Сама певица заявляла также, что покупательница должна была сразу понять, что она находится в невменяемом состоянии.

Защита Лурье в целом исходила из публично известных сведений о том, что Долина много лет ведет педагогическую деятельность и, по действующим нормам, должна регулярно проходить медицинские осмотры, включая психиатра. Еще в конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы по иску Долиной признал недействительной сделку по продаже принадлежащей ей квартиры Лурье.