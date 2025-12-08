В Челябинске подростки выстрелили в лицо мужчине, у пострадавшего травма глаз
Инцидент произошел в одном из дворов Челябинска (архивное фото)
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Челябинске во дворе дома по улице Косарева подростки выстрелили в лицо мужчине из ракетницы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городской полиции. У пострадавшего зафиксирована травма глаз.
«Информация о ЧП пришла из медучреждения. Сообщение зарегистрировано, участники устанавливаются, проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел во дворе дома по улице Косарева в Челябинске. Мужчина вместе с женщиной что-то искали в палисаднике, когда к ним подошла группа подростков. Они поинтересовались происходящим. В какой-то момент раздался выстрел, мужчина закричал от боли. Происшествие попало на камеру домофона.
