Происшествия

В Челябинске подростки выстрелили в лицо мужчине, у пострадавшего травма глаз

08 декабря 2025 в 13:33
Инцидент произошел в одном из дворов Челябинска (архивное фото)

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Челябинске во дворе дома по улице Косарева подростки выстрелили в лицо мужчине из ракетницы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городской полиции. У пострадавшего зафиксирована травма глаз. 

«Информация о ЧП пришла из медучреждения. Сообщение зарегистрировано, участники устанавливаются, проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

Инцидент произошел во дворе дома по улице Косарева в Челябинске. Мужчина вместе с женщиной что-то искали в палисаднике, когда к ним подошла группа подростков. Они поинтересовались происходящим. В какой-то момент раздался выстрел, мужчина закричал от боли. Происшествие попало на камеру домофона. 

