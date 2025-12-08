В Челябинске подростки выстрелили в лицо мужчине, у пострадавшего травма глаз

Инцидент произошел в одном из дворов Челябинска (архивное фото) Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Челябинске во дворе дома по улице Косарева подростки выстрелили в лицо мужчине из ракетницы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городской полиции. У пострадавшего зафиксирована травма глаз.

«Информация о ЧП пришла из медучреждения. Сообщение зарегистрировано, участники устанавливаются, проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.