Текслер дал поручения челябинским главам из-за первого снегопада

«Ход уборки на личном контроле должен держать глава каждого муниципалитета. Сегодня на аппаратном совещании дал поручение сделать анализ по каждой территории, кто и как справился с уборкой», — написал губернатор в своем telegram-канале. Отдельно он поручил следить за своевременностью вывоза мусора.

Текслер отметил, что в ночь на 8 декабря в регионе выпало до половины месячной нормы осадков. В прогнозе погоды синоптики обещают продолжение снегопада и 9 декабря. На улицы выведена техника, в том чиселе новая, дорожники и коммунальные службы трубятся в усиленном режиме. В приоритетном порядке проводится уборка основных магистралей, маршрутов движения общественного транспорта, тротуаров, а также подъездных и пешеходных путей к объектам социальной инфраструктуры.