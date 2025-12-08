Текслер дал поручения челябинским главам из-за первого снегопада
В Челябинской области выпало до 44% месячной нормы осадков
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Уборка снега должна оставаться на личном контроле глав всех муниципалитетов Челябинской области. По результатам будет сделан анализ работы, заявил губернатор региона Алексей Текслер.
«Ход уборки на личном контроле должен держать глава каждого муниципалитета. Сегодня на аппаратном совещании дал поручение сделать анализ по каждой территории, кто и как справился с уборкой», — написал губернатор в своем telegram-канале. Отдельно он поручил следить за своевременностью вывоза мусора.
Текслер отметил, что в ночь на 8 декабря в регионе выпало до половины месячной нормы осадков. В прогнозе погоды синоптики обещают продолжение снегопада и 9 декабря. На улицы выведена техника, в том чиселе новая, дорожники и коммунальные службы трубятся в усиленном режиме. В приоритетном порядке проводится уборка основных магистралей, маршрутов движения общественного транспорта, тротуаров, а также подъездных и пешеходных путей к объектам социальной инфраструктуры.
