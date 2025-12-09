Долгие стройки и системные проблемы: чего ждут тюменские девелоперы после отмены моратория на штрафы

По мнению экспертов, вспышки потребительского экстремизма можно не ждать Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Тюменские застройщики могут увеличить сроки реализации новых проектов после отмены моратория на штрафы из-за срыва сроков строительства. Объявленные правительством России изменения коснутся девелоперов, у которых наблюдаются системные проблемы со строительством и вводом жилья. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин.

«История с отменой моратория на просрочку ввода — плановая и объявлено о ней заранее, поэтому для большинства застройщиков вряд ли она станет снегом на голову. Ситуация была бы сложнее, если бы мораторий был отменен внепланово, поскольку часть застройщиков все-таки пользовалась им, когда из-за проблем с логистикой или необходимостью изменения проектной документации из-за сложностей с поставкой импортных материалов и комплектующих, были вынуждены сдвигать сроки сдачи проектов. Например, были ситуации, когда дольщики получали ключи точно в оговоренный срок, а сама сдача дома производилась позднее. Не исключено, что с отменой моратория, девелоперы начнут закладывать риски форс-мажора в сроки реализации своих новых проектов и они могут вырасти на 10-15%», — пояснил в беседе с журналистом агентства Жалнин.

По мнению директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, решение по отмене моратория сейчас более чем логичное «Оно вводилось на период, когда строительной отрасли нужно было время перестроить логистические цепочки из-за санкций. А где-то и внести корректировки в проекты на фоне отсутствия возможности закупки определенного вида продукции. Сейчас ситуация более или менее стабилизировалась, и нужно вновь прийти к балансу между защитой интересов дольщиков и обеспечением стабильности работы строительной отрасли, чтобы избежать злоупотреблений в части использования данного моратория», — отметил он.

Также по мнению Хусаинова отмена моратория вряд ли приведет к волне потребительского экстремизма. «Все-таки большинство застройщиков уже адаптировались под новые реалии и стараются не нарушать сроков сдачи объектов. А те юридические компании, которые провоцировали злоупотребления по факту уже потеряли свою компетенцию в этом вопросе», — добавил эксперт.