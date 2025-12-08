В Тюмени Дед Мороз заставит скакать детей на невидимых лошадях

Соревнования по хоббихорсингу устроят для детей на Новый год Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменские аниматоры предлагают на Новый год необычное развлечение. Дед Мороз со Снегурочкой и гостями устроят соревнования по хоббихорсингу. Соответствующее предложение размещено на одном из сайтов бесплатных объявлений.

«В 2025 гoду в пpогрaмме: гонки на лошадях — вспоминаем xоббиxoрсинг, снежная битва пушистыми снежками и подарки от Деда Мороза», — указано в объявлении. Цена за услуги начинается от 4 000 рублей за полчаса представления.

Корреспондент агентства связался с актерами. Исполнитель роли Деда Мороза Валерий сообщил, что в честь года лошади им с напарницей пришла идея включить в программу соревнования по хоббихорсингу, совмещая тренды и игровую деятельность.

Хоббихорсинг — это скачки на игрушечных лошадках. Это направление быстро набрало популярность в сети и распространилось даже в регионах.