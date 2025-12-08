Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

В Тюмени Дед Мороз заставит скакать детей на невидимых лошадях

Тюменские аниматоры устроят на Новый год соревнования по хоббихорсингу
08 декабря 2025 в 13:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Соревнования по хоббихорсингу устроят для детей на Новый год

Соревнования по хоббихорсингу устроят для детей на Новый год

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменские аниматоры предлагают на Новый год необычное развлечение. Дед Мороз со Снегурочкой и гостями устроят соревнования по хоббихорсингу. Соответствующее предложение размещено на одном из сайтов бесплатных объявлений.

«В 2025 гoду в пpогрaмме: гонки на лошадях — вспоминаем xоббиxoрсинг, снежная битва пушистыми снежками и подарки от Деда Мороза», — указано в объявлении. Цена за услуги начинается от 4 000 рублей за полчаса представления.

Корреспондент агентства связался с актерами. Исполнитель роли Деда Мороза Валерий сообщил, что в честь года лошади им с напарницей пришла идея включить в программу соревнования по хоббихорсингу, совмещая тренды и игровую деятельность.

Продолжение после рекламы

Хоббихорсинг — это скачки на игрушечных лошадках. Это направление быстро набрало популярность в сети и распространилось даже в регионах.

Самая дорогая стоимость сказочных аниматоров в Тюмени доходит до 8 000 рублей. В прошлом году ближе к концу декабря эта сумма доходила до 15 000 рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал