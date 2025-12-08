В Тюмени Дед Мороз заставит скакать детей на невидимых лошадях
Соревнования по хоббихорсингу устроят для детей на Новый год
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Тюменские аниматоры предлагают на Новый год необычное развлечение. Дед Мороз со Снегурочкой и гостями устроят соревнования по хоббихорсингу. Соответствующее предложение размещено на одном из сайтов бесплатных объявлений.
«В 2025 гoду в пpогрaмме: гонки на лошадях — вспоминаем xоббиxoрсинг, снежная битва пушистыми снежками и подарки от Деда Мороза», — указано в объявлении. Цена за услуги начинается от 4 000 рублей за полчаса представления.
Корреспондент агентства связался с актерами. Исполнитель роли Деда Мороза Валерий сообщил, что в честь года лошади им с напарницей пришла идея включить в программу соревнования по хоббихорсингу, совмещая тренды и игровую деятельность.
Хоббихорсинг — это скачки на игрушечных лошадках. Это направление быстро набрало популярность в сети и распространилось даже в регионах.
Самая дорогая стоимость сказочных аниматоров в Тюмени доходит до 8 000 рублей. В прошлом году ближе к концу декабря эта сумма доходила до 15 000 рублей.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!